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Кубок африканських націй-2019 відбудеться в Єгипті

14:31 153 Читать на русском
Кубок африканських націй-2019 відбудеться в Єгипті
Кубок африканських націй-2017

Єгипет стане країною-господаркою Кубка африканських націй 2019 року.

Єдиним конкурентом Єгипту в боротьбі за право провести турнір була ПАР, повідомляє прес-служба Африканської конфедерації футболу.

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Спочатку Кубок повинен був пройти в Камеруні, але в листопаді у нього забрали це право через затримку з будівництвом стадіонів.

Єгипет вп'яте прийматиме континентальний турнір. Востаннє єгиптяни були господарями КАН у 2006 році.

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Турнір має відбутися з 15 червня по 13 липня. У Кубку африканських націй 2019 вперше в історії візьмуть участь 24 команди континенту.

Теги
Африка Світ Єгипет Єгипет Кубок африканських націй
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