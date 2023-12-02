"Зараз у мене все добре. Я був в Україні минулого року. Через початок війни поїхав, але зараз повернувся знову. Україна дійсно дуже гарна країна, щоб тут бути.

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Як на мене, зараз, коли я приїхав, на вулицях не так багато людей, як раніше. Але я вважаю, що для мене все гаразд в Україні.

Я побоювався повертатися до України через війну. Я багато розмірковував. Але коли прибув до країни, на власні очі пересвідчився, що тут, де я перебуваю, все спокійно, мирно. Там, де відбуваються матчі, бойових дій немає", – цитує Фрімпонга офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Фрімпонг, який свого часу виступав за Зорю, був на перегляді у Ворсклі, але не зміг домовитись з полтавцями щодо умов контракту. Як наслідок, він приєднався до Металіста 1925.

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