Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про прихід Раймонда Овусу Фрімпонга на правах вільного агента.

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Контракт з ганцем розрахований до кінця 2026 року, а виступатиме він за харків'ян під 24-м номером.

Зауважимо, що Овусу Фрімпонг має досвід виступів у чемпіонаті України – африканець грав за Зорю з липня 2021-го по серпень 2022 року, зігравши за луганців 20 матчів (4 голи). Після цього він рік пограв за турецький Істанбулспор і з липня 2023-го перебував без команди. Transfermarkt оцінює Овусу в 250 тисяч євро.

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