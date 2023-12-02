"Сейчас у меня все хорошо. Я был в Украине в прошлом году. Из-за начала войны уехал, но сейчас вернулся снова. Украина действительно очень хорошая страна, чтобы здесь быть.

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Как по мне, сейчас, когда я приехал, на улицах не так много людей, как раньше. Но я считаю, что для меня все в порядке в Украине.

Я опасался возвращаться в Украину из-за войны. Я много размышлял. Но когда прибыл в страну, воочию убедился, что здесь, где я нахожусь, все спокойно, мирно. Там, где проходят матчи, боевых действий нет", – цитирует Фримпонга официальный сайт харьковчан.

Напомним, Фримпонг, в свое время выступавший за Зарю, был на просмотре в Ворскле, но не смог договориться с полтавчанами об условиях контракта. Как следствие, он присоединился к Металлисту 1925.

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