"Опасался возвращаться в Украину": новичок Металлиста 1925 признался, почему решился на камбек в УПЛ
Новоиспеченный форвард харьковчан Овусу Раймонд Фримпонг объяснил, почему больше не боится войны.
"Сейчас у меня все хорошо. Я был в Украине в прошлом году. Из-за начала войны уехал, но сейчас вернулся снова. Украина действительно очень хорошая страна, чтобы здесь быть.
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Как по мне, сейчас, когда я приехал, на улицах не так много людей, как раньше. Но я считаю, что для меня все в порядке в Украине.
Я опасался возвращаться в Украину из-за войны. Я много размышлял. Но когда прибыл в страну, воочию убедился, что здесь, где я нахожусь, все спокойно, мирно. Там, где проходят матчи, боевых действий нет", – цитирует Фримпонга официальный сайт харьковчан.
Напомним, Фримпонг, в свое время выступавший за Зарю, был на просмотре в Ворскле, но не смог договориться с полтавчанами об условиях контракта. Как следствие, он присоединился к Металлисту 1925.
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