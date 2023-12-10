Побиття учасника Ліги чемпіонів та божевільний перформанс Сона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Ньюкасл – 4:1
26’ Дестіні Удоджи
38’ Рішарлісон
60’ Рішарлісон
84’ Хин Мін Сон
Жоелінтон 90+2’
26’ Дестіні Удоджи
38’ Рішарлісон
60’ Рішарлісон
84’ Хин Мін Сон
90+2’ Жоелінтон
"Шпори" не могли перемогти в АПЛ п'ять матчів поспіль. За цей час у Тоттенхем чотири рази програв і одну гру звів до нічийного результату.
Тоттенхем розгромив Ньюкасл, зупинивши 5-матчеву безвиграшну серію – у Сона 1+2, Рішарлісон оформив дубль
З Ньюкаслом у "шпор" не виникло жодних проблем. Сон оформив 1+2 за системою гол+пас, а Рішарлісон записав у свій актив дубль. У підсумку Тоттенхем переміг 4:1. Ньюкасл програв у другому матчі поспіль.
Наразі "шпори" перебувають на п'ятій сходинці з 30 очками. Ньюкасл посідає сьоме місце з 26 балами.
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