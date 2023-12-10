Тоттенхем розтрощив Ньюкасл у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Шпори" не могли перемогти в АПЛ п'ять матчів поспіль. За цей час у Тоттенхем чотири рази програв і одну гру звів до нічийного результату.

Тоттенхем розгромив Ньюкасл, зупинивши 5-матчеву безвиграшну серію – у Сона 1+2, Рішарлісон оформив дубль

З Ньюкаслом у "шпор" не виникло жодних проблем. Сон оформив 1+2 за системою гол+пас, а Рішарлісон записав у свій актив дубль. У підсумку Тоттенхем переміг 4:1. Ньюкасл програв у другому матчі поспіль.

Наразі "шпори" перебувають на п'ятій сходинці з 30 очками. Ньюкасл посідає сьоме місце з 26 балами.