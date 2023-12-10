Тоттенхэм разбил Ньюкасл в 16 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Шпоры" не могли победить в АПЛ пять матчей подряд. За это время Тоттенхэм четыре раза проиграл и одну игру свел к ничейному результату.

Тоттенхэм разгромил Ньюкасл, остановив 5-матчевую безвыигрышную серию – у Сона 1+2, Ришарлисон оформил дубль

С Ньюкаслом у "шпор" не возникло никаких проблем. Сон оформил 1+2 по системе гол+пас, а Ришарлисон записал в свой актив дубль. В итоге Тоттенхэм победил 4:1. Ньюкасл проиграл во втором матче подряд.

Сейчас "шпоры" находятся на пятой строчке с 30 очками. Ньюкасл занимает седьмое место с 26 баллами.