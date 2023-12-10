Избиение участника Лиги чемпионов и безумный перформанс Сона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1
23:15 - Читати українською
Тоттенхэм разбил Ньюкасл в 16 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
26’ Дестини Удоджи
38’ Ришарлисон
60’ Ришарлисон
84’ Хын Мин Сон
Жоэлинтон 90+2’
26’ Дестини Удоджи
38’ Ришарлисон
60’ Ришарлисон
84’ Хын Мин Сон
90+2’ Жоэлинтон
"Шпоры" не могли победить в АПЛ пять матчей подряд. За это время Тоттенхэм четыре раза проиграл и одну игру свел к ничейному результату.
Тоттенхэм разгромил Ньюкасл, остановив 5-матчевую безвыигрышную серию – у Сона 1+2, Ришарлисон оформил дубль
С Ньюкаслом у "шпор" не возникло никаких проблем. Сон оформил 1+2 по системе гол+пас, а Ришарлисон записал в свой актив дубль. В итоге Тоттенхэм победил 4:1. Ньюкасл проиграл во втором матче подряд.
Сейчас "шпоры" находятся на пятой строчке с 30 очками. Ньюкасл занимает седьмое место с 26 баллами.
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