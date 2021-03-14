"По духу Йовічевіч схожий на д'Артаньяна, а зовні на Араміса": президент СК Дніпро-1 – про пошуки нового тренера
Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза заявив, що дніпровський клуб не має наміру змінювати тренерський штаб.
"Я повністю довіряю тренерському штабу, незважаючи на новини, що ми нібито ведемо з кимось переговори. Це перше і найголовніше.
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На сьогоднішній день історія з новими тренерами закрита, я довіряю Ігору Йовічевічу.
Імпульсивність і енергетика цієї людини неймовірна. По духу він більше схожий на д'Артаньяна, а зовні на Араміса", – сказав Береза у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, СК Дніпро-1 у другій частині сезону ще жодного разу не програвав. У п'яти матчах підопічні Йовічевіча здобули три перемоги та дві нічиї і піднялись вже на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ.
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