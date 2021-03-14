"Я повністю довіряю тренерському штабу, незважаючи на новини, що ми нібито ведемо з кимось переговори. Це перше і найголовніше.

"План на гру вийшов досконалим": Йовічевіч просто пояснив перемогу СК Дніпро-1 над Ворсклою

На сьогоднішній день історія з новими тренерами закрита, я довіряю Ігору Йовічевічу.

Імпульсивність і енергетика цієї людини неймовірна. По духу він більше схожий на д'Артаньяна, а зовні на Араміса", – сказав Береза у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у другій частині сезону ще жодного разу не програвав. У п'яти матчах підопічні Йовічевіча здобули три перемоги та дві нічиї і піднялись вже на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 у меншості втримав перемогу над Ворсклою – полтавці зазнали першої поразки у 2021 році