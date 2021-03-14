"По духу Йовичевич похож на д'Артаньяна, а снаружи на Арамиса": президент СК Днепр-1 – о поисках нового тренера
Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что днепровский клуб не намерен менять тренерский штаб.
"Я полностью доверяю тренерскому штабу, несмотря на новости, что мы якобы ведем с кем-то переговоры. Это первое и самое главное.
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На сегодняшний день история с новыми тренерами закрыта, я доверяю Игорю Йовичевичу.
Импульсивность и энергетика этого человека невероятная. По духу он больше похож на д’Артаньяна, а внешне на Арамиса", – сказал Береза в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, СК Днепр-1 во второй части сезона еще ни разу не проигрывал. В пяти матчах подопечные Йовичевича одержали три победы и две ничьи и поднялись уже на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.
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