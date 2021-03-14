"Я полностью доверяю тренерскому штабу, несмотря на новости, что мы якобы ведем с кем-то переговоры. Это первое и самое главное.

"План на игру вышел совершенным": Йовичевич просто объяснил победу СК Днепр-1 над Ворсклой

На сегодняшний день история с новыми тренерами закрыта, я доверяю Игорю Йовичевичу.

Импульсивность и энергетика этого человека невероятная. По духу он больше похож на д’Артаньяна, а внешне на Арамиса", – сказал Береза ​​в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, СК Днепр-1 во второй части сезона еще ни разу не проигрывал. В пяти матчах подопечные Йовичевича одержали три победы и две ничьи и поднялись уже на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

СК Днепр-1 в меньшинстве удержал победу над Ворсклой – полтавчане потерпели первое поражение в 2021 году