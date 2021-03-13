Ворскла та СК Дніпро-1 підходили до звітної зустрічі у непоганій формі, не зазнавши жодної поразки у 2021-му році (2 перемоги, 2 нічиї). Обом колективам сьогодні необхідно було набирати очки – полтавці в разі звитяги могли піднятись на четверту позицію в турнірній таблиці, а дніпровці мали шанс вийти на восьму сходинку, відірвавшись від останньої на сім очок. Словом, боротись було за що.

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Команди бадьоро розпочали зустріч, демонструючи високий темп і рухаючи м'яч від воріт до воріт. Напруга відчувалася, однак моментів у першій половині першого тайму виникало обмаль – за стартові 20 хвилин суперники розмінялися двома неточними ударами головою та слабенькими дальніми пострілами в руки голкіперу. Крім того, Когут стріляв з лінії штрафного після прориву Довбика, але і ця спроба виявилась негострою.

В середині тайму було цікавіше. СК Дніпро-1 класно розкатував позиційні атаки, загострюючи все частіше, але Ворскла регулярно відповідала контратаками. На 25-й хвилині одна з них завершилась кутовим та ударом Степанюка з близької дистанції, але Руслан у ворота не влучив. На 32-й же вивести полтавців вперед міг Кулач, який прийняв закидання від Тілля на правий край карного майданчика, але Владислав головою спрямував м'яч точно в Юрчука.

В такому руслі перший тайм входив у завершальну третину. Забивати могли обидві команди, але постійно не вистачало якісного виконання. Його на 41-й хвилині дав Довбик: він зачепився за скидку після виносу Юрчука, протягнув м'яч і несподівано пробив метрів з 24-х – точно в ліву дев'ятку! 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

За п'ять хвилин по перерві СК Дніпро-1 міг подвоїти перевагу внаслідок прострілу з правого флангу та удару Чуже з центру карного майданчика. На жаль для гостей, хорват пробив повз дев'ятку. Ворскла огризнулася на 52-й подачею із замиканням Степанюка, після якої м'яч впав на зовнішній бік сітки. Словом, зміст гри особливо не змінювався, однак на 53-й у справу втрутився арбітр – він показав другу жовту Дугласу за фол у центрі поля. Дніпровці залишились у меншості.

Ігор Йовічевіч одразу ж провів подвійну заміну, замість Когута та Назаренка кинувши у бій Сватка та Цурікова, однак новачки не завадили Ворсклі захопити ініціативу. Щоправда, тиск господарів довгий час не виливався у моменти: за 20 хвилин у середині другого тайму можна згадати тільки постріл Пуцліна під поперечину з правого краю штрафного та момент з падінням Челядіна біля чужих воріт на 77-й – на повторах здалося, що Довбик його штовхав, але арбітр Сергій Копієвський показав полтавцю жовту картку за симуляцію.

В ендшпілі зустрічі Ворскла пішла уперед великими силами, почавши відкривати зони за спиною. СК Дніпро-1, відбиваючи навали господарів, ледь не закрив гру у контратаці на 84-й хвилині – Довбик вискочив віч-на-віч з Різником, переграв Дмитра й пробив у порожні ворота, однак влучив у стійку. Втім, там все одно помітили офсайд. "Зелено-білі" ж мали шанс врятуватись від поразки на 86-й, коли Ребенок випередив Адамюка й замкнув навіс Луїзао – м'яч пройшов поруч з дальньою дев'яткою! Вже у компенсований час подарувати нічию "зелено-білим" міг Юрчук, який вийшов на перехоплення й випустив сферу з рук, однак ніхто не встиг її перехопити. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 19 очок, піднявшись на восьму позицію в турнірній таблиці УПЛ і продовживши безпрограшну серію до п'яти турів. Ворскла ж аналогічну серію перервала, залишившись з 28 очками на п'ятій сходинці.

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