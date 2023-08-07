Хаві сподівався посилити свою команду, підписавши досвідченого португальця. Втім, надії наставника Барселони тануть з кожним днем. Манчестер Сіті вже відхилив пропозицію каталонців щодо трансферу Бернарду Сілви, а тепер і у самого гравця виникли сумніви.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, португалець роздумує над тим, щоб продовжити свій контракт з Манчестер Сіті. Сілва незадоволений стратегією Барселони, яка досі не вживала активних дій, щоб здійснити його трансфер. Втім, півзахисник дасть каталонцям один-два дні, перш ніж остаточно ухвалити рішення щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, що Пеп Гвардіола вважає Бернарду Сілву одним із найважливіших гравців у своїй системі і не хоче відпускати його з команди. Чинна угода португальця з Манчестер Сіті розрахована до 2025 року. За "містян" Сілва відіграв у 307 матчах, в яких забив 55 голів та віддав 59 асистів.

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