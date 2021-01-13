Захисник Динамо Денис Попов розповів про своє ставлення до споживання пива після матчу.

"Після гри, зрозуміло, що ні. А от вдома, коли ти приїхав, не можеш заснути. У тебе такі очі, емоції, адреналін. Пляшка пива, щоб заспокоїтися, думаю, це не перешкода.

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Навіщо приховувати і вигадувати. Зрозуміло, що не впиватися. Але, думаю, можна. Я люблю грузинське вино, Гіо (Цітаішвілі – прим.) підсадив", – сказав Попов у коментарі програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, у поточному сезоні Попов провів за Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі.

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