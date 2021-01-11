Попов став гостем програми ПРОФУТБОЛ Digital на YouTube, де серед іншого його попросили обрати найкращих футболістів, не залежно від їх амплуа.

Попов вразив фізичною формою перед початком зборів Динамо

Оборонець Динамо у світі вважає найкращими Серхіо Рамоса, Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Неймара та Кіліана Мбаппе. В Україні для Попова не мають рівних його одноклубник Віктор Циганков та два хавбеки Шахтаря – Тайсон і Марлос.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Динамо 12 матчів у чемпіонаті України, в яких забив 8 голів та віддав 2 асисти. В активі Тайсона 10 поєдинків (2 голи, 1 асист), у Марлоса ідентичні показники зі своїм одноклубником.

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