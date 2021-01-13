Защитник Динамо Денис Попов рассказал о своем отношении к потреблению пива после матча.

"После игры, понятно, что нет. А дома, когда ты приехал, не можешь уснуть. У тебя такие глаза, эмоции, адреналин. Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха.

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Зачем скрывать и выдумывать. Понятно, что не упиваться. Но, думаю, можно. Я люблю грузинское вино, Гио (Цитаишвили – прим.) подсадил", – сказал Попов в комментарии программе "ПроФутбол".

Напомним, в текущем сезоне Попов провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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