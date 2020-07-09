Хоффенхайм наїхав на Баварію за "викрадення" двох талантів

Мюнхенці знову піддаються публічній критиці за відбір найобдарованіших футболістів по всій Німеччині.

"Це питання варте дискусій. Де солідарність? Баварія активно шукає та підписує талантів, маючи оборот у три чверті мільярда євро.

З їхнього боку така поведінка розумна, але це дуже шкодить нам. Ми важко працюємо для виховання футболістів", – ображено заявив виконавчий директор Хоффенхайма Франк Бріль.

Таку реакцію викликали нещодавні трансфери двох зірочок Хоффенхайма U-17. Арміндо Зіб і Мамін Саньянг зі скандалом цього року перейшли у Баварію.

Керівництво двох клубів зберігає хороші стосунки, але така поведінка Мюнхена спричиняє критику від менеджерів Хоффенхайма та інших представників Бундесліги.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?