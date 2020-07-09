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Хоффенхайм наїхав на Баварію за "викрадення" двох талантів

16:31 - Читать на русском
Хоффенхайм наїхав на Баварію за "викрадення" двох талантів
Арміндо Зіб змінив Хоффенхайм на Баварію / Getty images

Мюнхенці знову піддаються публічній критиці за відбір найобдарованіших футболістів по всій Німеччині.

"Це питання варте дискусій. Де солідарність? Баварія активно шукає та підписує талантів, маючи оборот у три чверті мільярда євро.

З їхнього боку така поведінка розумна, але це дуже шкодить нам. Ми важко працюємо для виховання футболістів", – ображено заявив виконавчий директор Хоффенхайма Франк Бріль.

Таку реакцію викликали нещодавні трансфери двох зірочок Хоффенхайма U-17. Арміндо Зіб і Мамін Саньянг зі скандалом цього року перейшли у Баварію.

Керівництво двох клубів зберігає хороші стосунки, але така поведінка Мюнхена спричиняє критику від менеджерів Хоффенхайма та інших представників Бундесліги.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Трансфери Баварії Арміндо Арміндо Зіб Баварія Баварія Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина
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