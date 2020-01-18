Платіні: ФІФА діє, як мафія – вона може змусити будь-яку людину зникнути з футболу

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні звинуватив нинішнє керівництво ФІФА в тому, що у 2016 році воно не дозволило йому очолити організацію.

"Я ненавиджу несправедливість, не можу більше її терпіти. ФІФА і CAS діють, як мафія. Я бачив це зсередини. Ця група приятелів робить, що хоче. Вони нікому не підкоряються. Юристи ФІФА, УЄФА та CAS – це, по суті, одні й ті ж люди, які живуть в маленькій Швейцарії і постійно спілкуються.

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Вони можуть змусити будь-яку людину зникнути з футболу. В даному випадку подібне сталося зі мною. Вони зробили все, щоб я не став президентом ФІФА", – наводить слова Платіні Sport.pl.

Нагадаємо, восени 2015 року Платіні був відсторонений на вісім років від будь-якої футбольної діяльності за отримання від екс-глави ФІФА Йозефа Блаттера 2 мільйонів швейцарських франків з коштів організації. Пізніше дискваліфікація була скорочена до чотирьох років. Відсторонення Платіні минуло 8 жовтня 2019 року. 16 грудня стало відомо, що ФІФА подала в суд на Платіні і Блаттера, вимагаючи стягнути ті самі 2 мільйони франків (1,8 мільйона євро).

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