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ФІФА не планує забирати у Катару право на проведення чемпіонату світу-2022 через напружену ситуацію на Близькому Сході

16:15 104 Читать на русском
ФІФА не планує забирати у Катару право на проведення чемпіонату світу-2022 через напружену ситуацію на Близькому Сході
Президент ФІФА Джанні Інфантіно / Сайт ФІФА

Позиціям Катару щодо проведення чемпіонату світу 2022 року наразі нічого не загрожує.

ФІФА не розглядає варіант з перенесенням турніру в іншу країну через політичні конфлікти на Близькому Сході, інформує Sky Sports.

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З червня 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром, а сухопутний кордон між Катаром і Саудівською Аравією був закритий. Всі рейси між Катаром і Саудівською Аравією, ОАЕ, Єгиптом і Бахрейном також припинені. Після нещодавнього вбивства генерала Сулеймані політична криза вразила і Іран.

Втім, усі ці проблеми поки не надто хвилюють ФІФА. Керівний футбольний орган переконаний у можливостях Катару створити всі необхідні заходи безпеки для гравців та вболівальників. Приводом для оптимізму став і останній клубний чемпіонат світу, який також приймав Катар. Під час його проведення не було зафіксовано жодного грубого порушення безпеки чи інших проблем з організацією.

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