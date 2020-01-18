Платини: ФИФА действует, как мафия – она может заставить любого человека исчезнуть из футбола

Бывший президент УЕФА Мишель Платини обвинил нынешнее руководство ФИФА в том, что в 2016 году оно не позволило ему возглавить организацию.

"Я ненавижу несправедливость, не могу больше ее терпеть. ФИФА и CAS действуют, как мафия. Я видел это изнутри. Эта группа приятелей делает, что хочет. Они никому не подчиняются. Юристы ФИФА, УЕФА и CAS – это, по сути, одни и те же люди, которые живут в маленькой Швейцарии и постоянно общаются.

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Они могут заставить любого человека исчезнуть из футбола. В данном случае подобное произошло со мной. Они сделали все, чтобы я не стал президентом ФИФА", – приводит слова Платини Sport.pl.

Напомним, осенью в 2015 года Платини был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности за получение от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера 2 миллионов швейцарских франков из средств организации. Позже дисквалификация была сокращена до четырех лет. Отстранение Платини закончилось 8 октября 2019 года. 16 декабря стало известно, что ФИФА подала в суд на Платини и Блаттера, требуя взыскать те же 2 миллиона франков (1,8 миллиона евро).

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