"Ми не сіли і не обговорили це питання. Зараз це не має сенсу, якщо ви втрачаєте гравця на 10 днів ізоляції після поїздки за кордон. Платимо гравцям ми, і, наскільки я розумію, нові правила ФІФА дозволяють не відпускати футболістів у збірні.

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Тому я думаю, що буде непросто дозволити їм піти і грати в країнах з "червоного списку". Звичайно, я хочу, щоб Бруну був готовий до матчу з Брайтоном після міжнародної паузи. За ці 10 днів ми також зіграємо з Тоттенхемом, ще у Лізі Європи. Моя позиція очевидна", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, Велика Британія ввела обов'язковий карантин для осіб, які прибули з країн "червоної зони". Низка клубів ризикують втратити ключових гравців після виступів у складі національних збірних.

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