"Мы не сели и не обсудили этот вопрос. Сейчас это не имеет смысла, если вы теряете игрока на 10 дней изоляции после поездки за границу. Платим игрокам мы, и, насколько я понимаю, новые правила ФИФА позволяют не отпускать футболистов в сборные.

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Поэтому я думаю, что будет непросто разрешить им уйти и играть в странах из "красного списка". Конечно, я хочу, чтобы Бруну был готов к матчу с Брайтоном после международной паузы. За эти 10 дней мы также сыграем с Тоттенхэмом, еще в Лиге Европы. Моя позиция очевидна", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, Великобритания ввела обязательный карантин для лиц, прибывших из стран "красной зоны". Ряд клубов рискуют потерять ключевых игроков после выступлений в составе национальных сборных.

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