"Я думаю, що всі згодні з тим, що ми не можемо відпускати гравців у розташування національних команд, а потім залишати їх на 10-денний карантин в готелі після повернення.

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ФІФА дала зрозуміти, що на цей раз ми не зобов'язані відпускати гравців, і я думаю, що всі клуби згодні з тим, що з наявними проблемами ми повинні скористатись цією можливість і зберегти футболістів", – цитує Клоппа The Mirror.

Нагадаємо, наприкінці березня відбудться перші поєдинки кваліфікації на ЧС-2022.

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