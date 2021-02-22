Команда, тренерський штаб та персонал будь-якого клубу АПЛ зобов'язані відбути 10-денний карантин після повернення з-за кордону, повідомляє The Athletic.

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Дозволена лише участь у тренуваннях та матчах, після яких гравці зобов'язані повертатися додому. Наявність негативного тесту скорочує ізоляцію до 5 днів. Такі ж правила почали діяти для осіб, які вперше приїхали до Британії. Наприклад, Томасу Тухелю довелося б відсидіти щонайменше 5 днів карантину і лише потім братися до роботи в Челсі.

Додамо, що боротьбу в єврокубках продовжують сім клубів АПЛ – Ліверпуль, Ман Сіті та Челсі в ЛЧ, а МЮ, Тоттенхем, Лестер і Арсенал в ЛЄ.

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