"Орли" розгромили софійську Славію з рахунком 4:1 і стали недосяжними для переслідувачів за 4 тури до фінішу (14 очок різниці).

Петряк красивим ударом приніс Фехервару перемогу – з 4 українців в основі вийшов лише один

Ігор Пластун звітний матч пропускав, але загалом був важливою частиною успіху – 21 гра і 2 асисти в чемпіонаті. Для українського центрбека це вже третій титул чемпіона Болгарії. Лудогорець давно став місцевим гегемоном, завоювавши 11-те "золото" поспіль.

Додамо, шо клуб з Разграда зберігає усі шанси виграти й Кубок Болгарії, де на стадії півфналу доведеться зустрітися з Левскі.

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