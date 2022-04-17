Вінгер Іван Петряк став героєм Фехервара у поєдинку проти Мезекевешда.

Чемпіонат Угорщини, 28 тур

Мезекевешд – Фехервар – 1:2

Голи: Дражіч, 45+3 – Кодро, 16, Петряк, 77

У основі гостей з українців вийшов лише Шабанов, а Петряк, Лєднєв і Макаренко залишилися у запасі. Суперником був Мезекевешд, який мав на 2 очки менше.

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Фехервар вийшов уперед на 16-й хвилині, коли Кодро у підкаті замкнув простріл партнера. Мезекевешд відповів голом Дражіча перед свистком на перерву. На 70-й хвилині з'явився Петряк, і саме йому судилося забити переможний м'яч. Іван одним дотиком ідеально піймав верхову передачу, поціливши у нижній кут.

Українець на емоціях розтрощив кутовий прапорець, за що отримав жовту картку. Петряк цілком міг оформити дубль, але з близької відстані пробив у руки голкіперу. Макаренко вийшов на 78-й хвилині, а Лєднєв ігрового часу так і не отримав.

Фехервар продовжив свою безпрограшну серію до 4 турів (3 перемоги і одна нічия), однак шансів пробитися у єврокубки майже немає – лише 5-те місце наразі.

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