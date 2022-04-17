"Орлы" разгромили софийскую Славию со счетом 4:1 и стали недосягаемыми для преследователей за 4 тура до финиша (14 очков разницы).

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Игорь Пластун отчетный матч пропускал, но в целом был важной частью успеха – 21 игра и 2 ассиста в чемпионате. Для украинского центрбека это уже третий титул чемпиона Болгарии. Лудогорец давно стал местным гегемоном, завоевав 11-е "золото" подряд.

Добавим, что клуб из Разграда сохраняет все шансы выиграть и Кубок Болгарии, где на стадии полуфнала придется встретиться с Левски.

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