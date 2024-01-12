"Під час зимової перерви завжди аналізую першу частину сезону. Я приходив у команду, яка минулого сезону була у верхній частині таблиці, а зараз бореться, щоб покинути зону вильоту. Це зовсім різні задачі, але з однаковою метою – перемога в кожному матчі.

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Ми закінчили рік вище червоної лінії турнірної таблиці. Це було важливо. Чи вплинула зміна тренера на результати? Мій досвід показує, що так. Попередній тренер вивів команду у вищий дивізіон. Але футбольне життя таке, що гра та обставини диктують ситуацію. Зараз у тренера є бачення гри команди та що треба змінити. Це перше і важливе.

По-друге, він проводить великий аналіз ресурсів, з якими працює. Цими ресурсами є власне і футболісти, і суперники, і тренувальна робота. Це великий та тривалий процес. Третій аспект – покращення особистої гри футболістів. Це відбувається завжди, адже футбол – це конкуренція. І саме вона дає змогу ставати сильніше. Кожному окремо та команді загалом.

На другу частину сезону цілі незмінні. Перемагати. Очки рахуватимемо пізніше", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів у складі Вестерло 14 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з бельгійцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює 32-річного хавбека у 2,2 млн євро.

Вестерло після 20-ти турів йде у турнірній таблиці Ліги Жупіле на одинадцятій сходинці, набравши 21 очко.

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