"Люди обговорюють проблему можливого вторгнення Росії, але у Львові все дуже тихо. Люди не мають страху, зараз нічого не сталося. На вулицях немає ознак присутності воєнних. Правда в тому, що я та моя сім'я не турбуємося. Ми почуваємось спокійно.

Жодних рекомендацій з питань безпеки ми не отримували, в клубі нічого нам не казали. Після війни на Донбасі у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, багато людей звикли до загрози. Вони сприймають це як щось нормальне. Я не боюся, адже у Львові ситуація більш ніж нормальна. Зараз нема про що турбуватися. Якщо ви виходите на прогулянку, то бачите, що туристи з інших країн їдять, фотографуються – все, як зазвичай. Тут багато м'ясних та сирних ярмарків. Божественно для прогулянок. У Львові безпечніше, ніж у багатьох місцях Буенос-Айреса.

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У Львові більше українських патріотів, вони не хочуть мати нічого спільного із росіянами. Коли я грав у Києві, більшість людей говорили російською. Я вивчив більше російську, ніж українську. У Львові, де сильніше українське коріння, не хочуть, щоб говорили російською. Довелося вчити й українську. Різниця між двома мовами подібна до різниці між іспанською та португальською. В українській глибинці націоналістичні настрої сильніші.

У Руха одна з найкращих академій Європи. Це щось із іншого світу, навіть не віриться. У мене немає слів, щоб описати, що являє собою навчальний центр, як для молоді, так і для професіоналів. Власник Руха (Григорій Козловський) – серйозний бізнесмен у місті. Має багато підприємств: ресторани, готелі, мережі спортзалів. Гадаю, що він володіє містом, він усім тут заправляє. Економічно він дуже сильний.

Я планую залишитися в Україні через гроші та безпеку. Побутовий спокій має важливе значення для мене та моєї сім'ї. Якщо я поїду з України, то суто з футбольних причин, а не через проблеми з Росією", – запевнив Альваренга у коментарі La Nacion.

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