"Ситуація відрізняється від тих, що я переживав раніше. Для мене це перший досвід. Очевидно, відчувається дискомфорт, ніхто не хоче проходити подібне. Намагаюся отримувати настільки багато інформації, наскільки це можливо, тому що я там живу зі своєю сім'єю. Я завжди ставлю її на перше місце. Зараз вона в Уругваї, але рідні мають квитки на 22 лютого. У ці дні ми з рідними та клубом вирішимо, як краще.

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Наразі все спокійно, але все змінюється щодня. Війна? Якщо щось подібне почнеться, я поїду і не повернуся. Безпека моя та моєї сім'ї – це найважливіше. Є контракт, але також є першочергові речі. Я в Україні, дуже поважаю цю країну, хочу всього найкращого для неї, але я поїду, якщо щось станеться. Я не сумніватимуся.

Якби це була моя країна, я б діяв по-іншому, але я за кордоном. Я – уругваєць і не хочу вплутуватися в проблеми між Україною та Росією, я не відчуваю жодної ненависті. Зараз я тут, віддаюся Динамо, але є речі, які важливіші за контракт. Це моя безпека і моєї сім'ї", – сказав де Пена в інтерв'ю ESPN.

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