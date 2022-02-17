"Люди обсуждают проблему возможного вторжения России, но во Львове все очень тихо. У людей нет страха, сейчас ничего не произошло. На улицах нет признаков присутствия военных. Правда в том, что я и моя семья не беспокоимся. Мы чувствуем себя спокойно.

Никаких рекомендаций по безопасности мы не получали, в клубе ничего нам не говорили. После войны на Донбассе в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, многие привыкли к угрозе. Они воспринимают это как нечто нормальное. Я не боюсь, ведь во Львове ситуация более чем нормальная. Сейчас не о чем беспокоиться. Если вы выходите на прогулку, то видите, что туристы из других стран едят, фотографируются – все как обычно. Здесь много мясных и сырных ярмарок. Божественно для прогулок. Во Львове более безопасно, чем во многих местах Буэнос-Айреса.

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Во Львове больше украинских патриотов, они не хотят иметь ничего общего с россиянами. Когда я играл в Киеве, большинство людей говорили по-русски. Я выучил больше русский, чем украинский. Во Львове, где сильнее украинские корни, не хотят, чтобы говорили по-русски. Пришлось учить и украинский. Разница между двумя языками подобна разнице между испанским и португальским. В украинской глубинке националистические настроения сильнее.

У Руха одна из лучших академий Европы. Это что-то из другого мира, даже не верится. У меня нет слов, чтобы описать, что представляет собой учебный центр как для молодежи, так и для профессионалов. Владелец Руха (Григорий Козловский) – серьезный бизнесмен в городе. Есть много предприятий: рестораны, отели, сети спортзалов. Думаю, что он владеет городом, он всем здесь заправляет. Экономически он очень силен.

Я планирую остаться в Украине из-за денег и безопасности. Бытовое спокойствие имеет важное значение для меня и моей семьи. Если я уеду из Украины, то сугубо по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией", – заверил Альваренга в комментарии La Nacion.

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