Леганес відреагував на можливий перехід Луніна в Уеску: 3 варіанти для українського воротаря на другу частину сезону

Леганес, кольори якого захищає Андрій Лунін, наразі нічого не знає про пропозицію Уески орендувати українського голкіпера у Реала.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про готовність аутсайдера Ла Ліги Уески орендувати Андрія Луніна у Реала, якому належить контракт українця. Після 19 турів Уеска замикає турнірну таблицію чемпіонату Іспанії, набравши лише 11 очок.

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Однак керівництво Леганеса нічого не знає про подібний варіант розвитку подій. Теперішній клуб Луніна не чув від гравця та його агента жодних натяків на незадоволення становищем українця (Лунін за половину сезону зіграв лише 3 повні матчі та вийшов на заміну на 5 хвилин в четвертому). Більше того, Леганес заявляє, що відповідно до умов орендної угоди не зобов'язаний достроково повертати голкіпера у Реал навіть при отриманні такої вимоги, повідомляє AS.

В той же час відзначається, що "пепінерос" готові відпустити українця лише тоді, якщо в поточне трансферне вікно зможуть підписати голкіпера. Нагадаємо, нещодавно Леганес відпустив Йона Серантеса в Японію, після чого в першій команді залишились лише два голкіпери – Іван Куельяр та Андрій Лунін.

До слова, Реал ще кілька місяців тому роздумував над поверненням українця, який практично не отримує шансів у команді Маурісіо Пеллегріно. "Королівський клуб" планував віддати Луніна в оренду в іншу команду, у якій українець гарантовано отримуватиме ігрову практику. Уеска якраз готова надати воротарю збірної України подібну можливість.

Нещодавно сам Лунін несподівано відмовився повертатись у Реал взимку, чим додав серйозного головного болю керівництву "галактікос". Ситуація з українцем змусила Реал продовжити контракт з Кейлором Навасом, який незадоволений статусом другого воротаря та планував покинути Мадрид.

Цікаво, що наставник Леганеса підтвердив інформацію, що розглядає можливість продовження оренди Луніна на сезон 2019/20.

Ми дійсно обговорювали з Реалом можливість продовження оренди Луніна. Такий варіант можливий, але давайте не будемо поспішати. Зараз лише початок року, до завершення сезону ще чимало часу. Особисто я б хотів, щоб Лунін залишився в Леганесі.

Можна зробити висновок, що в поточне трансферне вікно можливі одразу 3 варіанти розвитку кар'єри воротаря збірної України.

Перший – Лунін залишиться в Леганесі до завершення сезону. В такому разі українець, швидше за все, продовжить бути резервним воротарем за спиною Івана Куельяра. Хоча конкурент далеко не безгрішний і частенько "привозить" голи у власні ворота. Лише травма Куельяра або несподіване рішення Пелегріно довіритись Луніну врятує для українця сезон, який поки що складається не найкращим чином.

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Другий – Реал поверне Луніна та одразу віддасть у оренду в інший клуб. Можливо, найоптимальніший варіант для воротаря, який отримає шанс стати першим номером. Хоча є і важливий мінус – необхідність адаптації в новому колективі. Крім того, як показує практика, навіть зазначення в контракті умови отримання Луніним ігрової практики нічого не гарантує. Той же Леганес практично напевне платитиме Реалу компенсацію, адже наразі не видно, завдяки чому український воротар зіграє передбачені угодою 15 матчів у сезоні.

І третій, найменш реальний варіант – Лунін достроково повернеться в Реал та завершить сезон у складі "галактікос". Погодьтесь, малоймовірно, враховуючи наявність Тібо Куртуа та Кейлора Наваса, хоч бельгієць і вилетів на певний період через пошкодження.

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