"По-перше, хочу подякувати польській стороні, яка надала нам можливість гарно тренуватися. Ми маємо два поля хорошої якості та всі умови, щоб добре підготуватися до гри. Але кожен тренер знає, що в першому офіційному матчі ти не знаєш, де стоїш, як воно пройде. Ми хвилюємось, але знаємо, що все залежить від нас.

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Звісно, ми дивилися матчі Діли з Дунайскою Стредою. Вже після першої гри сумнівався, що словаки пройдуть далі, бо Діла – технічна команда, в якої дуже кваліфікований тренер та вихованці. На нас чекає дуже потужний матч, але спершу ми маємо дивитися на себе, і тільки потім – на суперника.

План уже є, але ще є деталі, які ми маємо покращити в плані того, який у нас буде настрій. Ми маємо власні напрацювання, ми бачили, як грає Діла. Але вони зіграли дві офіційні гри, а ми ще не грали – можна сказати, це мінус для нас. А так, я бачу хлопців – очі горять", – сказав Скрипник на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Ворскли з Ділою відбудеться вже сьогодні, 27 липня, на стадіоні польського міста Тихи. Початок зустрічі о 20:30.

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