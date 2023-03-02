Евертон міг виходити вперед вже на 8-й хвилині: Макнілл прорвався лівим флангом, відпасував у воротарський на Мопе, і той вирішив замкнути п'ятою – прямо на голкіпера. "Іриски" тримались 40 хвилин, але під завісу першого тайму пропустили. Зінченко розрізав захист суперника передачею на Сака у штрафний і Букайо з гострого кута знайшов шпарину між воротарем та стійкою.

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Господарям вдалось забити ще й гол у роздягальню – арбітр мав претензії до Мартінеллі, але VAR підтвердив взяття воріт у рамках правил.

Макнілл в середині другого тайму мав скорочувати – йому вдалось накрутити захисників і підступно пробити з лівого флангу, але Ремсдейл у падінні кінчиками пальців перевів сферу у поле, а Зінченко зачистив. За трохи лондонці створили третій гол: Троссар з лівого флангу прострілив у район одинадцятиметрової позначки і Едегор в дотик замкнув у сітку. За 10 хвилин Мартінеллі оформив дубль, завершивши помсту за мінімальну поразку у першому матчі цих команд.

Арсенал продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ – відрив від Манчестер Сіті становить 5 очок.

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