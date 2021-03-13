"В першу чергу, дякую хлопцям за гру та перемогу. Сьогодні було необхідно показати бійцівські якості. На такому полі у весняному футболі єдиноборства є видимою характеристикою матчу. Нам треба було компенсувати агресію Ворскли, яка грає у потужний силовий футбол. План на гру вийшов досконалим. Мали забивати ще раніше у першому таймі і після голу, і навіть у меншості. Могли закрити матч раніше.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Дуже добре вийшли хлопці на заміну. Ми змінили схему, опустивши нижче Цурікова, щоб він стежив за Пердутою, який активно ходить в атаку. Але загалом у першому таймі, роблячи акцент на агресивному пресингу трьох центральних захисників, змушували Ворсклу помилятися у довгих передачах. Могли ще краще проводити контратаки, які мали.

Гадаю, СК Дніпро-1 заслужив на перемогу, хоча в останні 20 хвилин перевагу мала Ворскла. Це нормально, враховуючи їхню чисельну перевагу. Бог нам подарував три очки за командні дії, які є основою всіх успіхів", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зазначимо, що СК Дніпро-1 в меншості мінімально переграв Ворсклу (1:0) завдяки шикарному пострілу Довбика наприкінці першого тайму. Ця перемога дозволила дніпрянам піднятись на 8 місце.

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