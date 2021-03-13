Ворскла – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу
19:21 - Читать на русском
СК Дніпро-1 продовжив свою успішну серію в 2021 році в УПЛ, обігравши Ворсклу в матчі 18-го туру. Дивіться відео гола та огляд матчу Ворскла – СК Дніпро-1.
завершено
Артем Довбик 41’
Дуглас 53’
41’ Артем Довбик
53’ Дуглас
Команди почали зустріч з розкачки, а під кінець першого тайму Довбик відзначився класним голом, спочатку вигравши боротьбу за м'яч, трохи просунувся і класно пробив у ліву дев'ятку. У другому таймі СК Дніпро-1 залишився у меншості, проте Ворскла так і не змогла використати свою перевагу.
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Таким чином, дніпряни набрали 19 очок та піднялись на 8 місце, Ворскла з 28 пунктами залишилась п'ятою.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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