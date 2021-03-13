СК Дніпро-1 продовжив свою успішну серію в 2021 році в УПЛ, обігравши Ворсклу в матчі 18-го туру. Дивіться відео гола та огляд матчу Ворскла – СК Дніпро-1.

Команди почали зустріч з розкачки, а під кінець першого тайму Довбик відзначився класним голом, спочатку вигравши боротьбу за м'яч, трохи просунувся і класно пробив у ліву дев'ятку. У другому таймі СК Дніпро-1 залишився у меншості, проте Ворскла так і не змогла використати свою перевагу.

СК Дніпро-1 у меншості втримав перемогу над Ворсклою – полтавці зазнали першої поразки у 2021 році

Таким чином, дніпряни набрали 19 очок та піднялись на 8 місце, Ворскла з 28 пунктами залишилась п'ятою.