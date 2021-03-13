"В первую очередь, спасибо ребятам за игру и победу. Сегодня было необходимо показать бойцовские качества. На таком поле в весеннем футболе единоборства являются видимой характеристикой матча. Нам надо было компенсировать агрессию Ворсклы, которая играет в мощный силовой футбол. План на игру вышел совершенным. Должны были забивать еще раньше в первом тайме и после гола, а также в меньшинстве. Могли закрыть матч раньше.

Ворскла – СК Днепр-1 – 0:1 – видео гола и обзор матча

Очень хорошо вышли ребята на замену. Мы изменили схему, опустив ниже Цурикова, чтобы он следил за Пердутой, который активно ходит в атаку. Но в целом в первом тайме, делая акцент на агрессивном прессинге трех центральных защитников, заставляли Ворсклу ошибаться в длинных передачах. Могли еще лучше проводить контратаки, которые имели.

Думаю, СК Днепр-1 заслужил победу, хотя в последние 20 минут преимущество имела Ворскла. Это нормально, учитывая их численное преимущество. Бог нам подарил три очка за командные действия, которые являются основой всех успехов", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что СК Днепр-1 в меньшинстве минимально переиграл Ворсклу (1:0) благодаря шикарному выстрелу Довбика в конце первого тайма. Эта победа позволила днепрянам подняться на 8 место.

СК Днепр-1 в меньшинстве удержал победу над Ворсклой – полтавчане потерпели первое поражение в 2021 годуhttps://football24.ua/ru/sk_dnepr_1_v_menshinstve_uderzhal_pobedu_nad_vorskloj__poltavchane_poterpeli_pervoe_porazhenie_v_2021_godu_n652917/