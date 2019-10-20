Півзахисник Олександрії Третьяков: Ми з Динамо – на одному рівні і можемо поборотися за срібні медалі

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков вважає, що його команді під силу нав'язати боротьбу і відібрати очки у київського Динамо в матчі 11-го туру УПЛ.

"Готуємося як на кожну зустріч чемпіонату, якоїсь особливої підготовки до Динамо немає. Також немає і хвилювань, пов'язаних з цією зустріччю, адже ми зараз перебуваємо приблизно на одному рівні, так і в таблиці нас розділяє всього одне очко. Так що не став би говорити, що Динамо – явний фаворит у майбутній зустрічі з нами.

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Ми серйозно налаштовані на матч і націлені лише на перемогу. Сідати і відбиватися ми не збираємося. Будемо грати так само, як і у всіх останніх матчах, намагаючись добути максимальний результат.

На нас чекає важка зустріч, а чи буде це битвою за друге місце – стане відомо лише після завершення чемпіонату. Кожне очко – на вагу золота. З огляду на минулорічні результати нашої команди, в цьому році нам би хотілося виступити успішніше. Думаю, домогтися срібних медалей цілком реально, але боротьба нас чекає серйозна.

Вважаю, що головними претендентами є Динамо, Десна та Олександрія, та й Зорю я б не став списувати з рахунків. Ці чотири команди приблизно на одному рівні. Так, може, кияни сильніші в індивідуальних якостях футболістів і майстерності, але битися і здобувати очки в цих матчах реально", – цитує Третьякова Footboom.

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський. Початок гри – о 17:00.

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