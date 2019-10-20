Лучкевич: Динамо набрало форму, але Олександрія теж на хорошому рівні

Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич переконаний, що його команді під силу здобути хороший результат у матчі 11-го туру УПЛ проти Динамо.

"Динамо – дуже хороший клуб. У них був період, коли не могли виграти. Таке у всіх трапляється, навіть такого клубу, як Динамо.

Зараз видно, що вони набрали форму. Але ми зараз теж на дуже хорошому рівні. Тому матч буде цікавим", – сказав Лучкевич в ефірі ФутболNEWS.

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Нагадаємо, зустріч Динамо та Олександрії відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський. Початок – о 17:00. Зазначимо, що перемога дозволить будь-якій з команд випередити в турнірній таблиці Десну і посісти друге місце.

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