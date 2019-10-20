Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 11-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24"

Вже минуло 10 турів, а Динамо досі не може повернути собі друге місце, тримаючись на третьому. Шикарний шанс взяти своє випадає прямо зараз, адже Десна після поразки від Зорі не змогла відірватися киян – їм залишається тільки перемогти Олександрію у рідних стінах. Тим паче, "біло-сині" набрали дуже класну форму: чотири поспіль перемоги в чемпіонаті із загальним рахунком 12:0, розгром Чайки у спарингу (3:0), чотири голи Бєсєдіна, по три у Вербіча та Де Пени – з нехороших фактів можна відзначити тільки травми Бойка та Бурди, але в рамках УПЛ для них є заміна.

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Щоправда, не все так ідеально. Зокрема, слід виділити певну нестабільність підопічних Олексія Михайліченка: так, у матчах проти Маріуполя, Колоса та Лугано один з таймів був, як мінімум, рівним – якщо не гірше. У поєдинку проти ковалівців у минулому турі взагалі стався скандал, адже перший гол киян було забито з абсолютно лівого пенальті, за яке Максименко ще й вилучення отримав. Ця помилка арбітра спаплюжила враження від футболу "біло-синіх" у другому таймі, хоча ті теж грали вдесятьох – і Колос загнали у штрафний задовго до ключової події зустрічі. Загалом, в рамках УПЛ Динамо виглядає достатьно сильно. Це – факт.

Статистика протистояння

Всього: 21 матч, 15 перемог Динамо, 4 нічиї, 2 перемоги Олександрії, різниця м’ячів 52-11.

У Прем’єр-лізі: 18 матчів (+14, =3, -1, 48-7)

Олександрія не відстає як в ігровому, так і в турнірному плані. Звісно, статистика голів "жовто-чорних" не така вражаюча, як у киян, але остання їхня поразка датується кінцем серпня – бронзовий призер УПЛ з того часу виграв чотири матчі та розписав нічию з Колосом, завдяки чому вдалося втриматися на відстані одного залікового балу від Динамо. Також олександрійці відібрали очки у Гента в Лізі Європи. Поразок за цей період всього дві, але одна з них була отримана у Німеччині від Вольфсбурга (при симпатичному футболі), а друга сталася у спарингу з Дніпром-1. Словом, віце-чемпіону України сьогодні буде непросто.

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Головна особливість цьогорічної Олександрії – якісна система пресингу на чужій половині поля. В рамках УПЛ підопічні Володимира Шарана так душать своїх суперників, що в них і моментів практично не виникає (хіба що зі стандартів). В Лізі Європи це також працює, хоча швидка команда, яка грамотно рухається в центрі, розбирає "жовто-чорних" – проблема полягає в тому, що робота центрхавів Динамо не настільки переконлива, як у того ж Вольфсбурга. Втім, не варто забувати, що в чемпіонаті Олександрія втрачала очки з Колосом, а в матчах проти лідерів УПЛ бронзовий призер отримав домашній розгром від Десни (0:3) та ковтнув три голи за тайм від Шахтаря (хоча й переміг Зорю на виїзді). Сьогодні настав час довести випадковість тих провалів.

Найрезультативніші матчі – 6 голів



23.07.2016. 1-й тур чемпіонату України-2016/2017

Динамо – Олександрія – 5:1



07.05.2017. 28-й тур чемпіонату України-2016/2017

Динамо – Олександрія – 6:0

Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet безумовним фаворитом поєдинку вважають Динамо. На перемогу киян букмекери поставили коефіцієнт 1,44, в той час як звитягу олександрійців оцінили в 7,50. Ставка на нічию збільшить ваш виграш у 4,33 разів, а найбільш вірогідним рахунком контора вважає 1:0 на користь "біло-синіх" – на нього стоїть "кеф" 5,25.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Кадірі, Дуелунд, Бурда, Бойко – Шендрик

Дискваліфіковані: Бєсєдін, Шепелєв (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Циганков, Гармаш, Де Пена – Жерсон

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Бабогло, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Шастал, Ковалець, Третьяков – Сітало

"Родзинки" матчу:

– Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в УПЛ протягом 17 матчів поспіль (32 м’ячі).

– Динамо в УПЛ зберігає свої ворота "сухими" впродовж 394-х хвилин.

– Динамо при Олексію Михайличенку може забити 250-й гол у всіх турнірах (ще 1 м’яч).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олександрія останнім часом дуже непогано грала проти Динамо й навіть забивала на НСК, хоча крайній поєдинок програла безапеляційно. У поточному сезоні "жовто-чорні" ще сильніші, але й "біло-сині" зараз перебувають у фантастичній формі – втім, у обох команд в рамках УПЛ був зручний календар. Словом, матч повинен вийти дуже рівним.

Тим не менш, у таких поєдинках дуже багато вирішує клас. Звісно, клас можна бити порядком, однак тільки за умови, що у більш класного колективу його немає – а це не про сьогоднішнє Динамо. Кияни нині дуже потужні, тому за рідних трибун вони повинні святкувати непросту, але перемогу.

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