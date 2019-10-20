Полузащитник Александрии Третьяков: Мы с Динамо – на одном уровне и можем побороться за серебряные медали

Полузащитник Александрии Максим Третьяков считает, что его команде по силам навязать борьбу и отобрать очки у киевского Динамо в матче 11-го тура УПЛ.

"Готовимся как на каждую встречу чемпионата, какой-то особой подготовки к Динамо нет. Также нет и волнений, связанных с этой встречей, ведь мы сейчас находимся примерно на одном уровне, так и в таблице нас разделяет всего одно очко. Так что не стал бы говорить, что Динамо – явный фаворит в предстоящей встрече с нами.

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Мы серьезно настроены на матч и нацелены только на победу. Садиться и отбиваться мы не собираемся. Будем играть так же, как и во всех остальных матчах, пытаясь максимальный результат.

Нас ждет тяжелая встреча, а будет ли это битвой за второе место – станет известно только после завершения чемпионата. Каждое очко – на вес золота. Учитывая прошлогодние результаты нашей команды, в этом году нам бы хотелось выступить успешнее. Думаю, добиться серебряных медалей вполне реально, но борьба нас ждет серьезная.

Считаю, что главными претендентами являются Динамо, Десна и Александрия, и Зарю я бы не стал списывать со счетов. Эти четыре команды примерно на одном уровне. Да, возможно, киевляне сильнее в индивидуальных качествах футболистов и мастерстве, но сражаться и получать очки в этих матчах реально", – цитирует Третьякова Footboom.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало игры – в 17:00.

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