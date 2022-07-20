Ще один наш співвітчизник знайшов собі команду за межами України.

Півзахисник Металіста 1925 Олексій Огурцов продовжить кар'єру у клубі Карл Цейс, повідомляє прес-служба німецької команди.

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19-річний футболіст виступатиме за представника Північно-східної регіональної ліги наступні три сезони – до літа 2025-го року. Наш співвітчизник обрав собі футболку з номером 19.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Огурцов виїхав з України до Тюрінгії до родини своєї дівчини і підтримував форму з однією з місцевих команд. Рекомендація від Клаудіо Мюсслера з Футбольної асоціації Тюрінгії змусила представників Карл Цейса звернути увагу на українця. Спочатку він тренувався з U-19, але зумів вразити тренерів головної команди.

До слова, за підсумками минулого сезону німецький клуб посів у турнірній таблиці своєї ліги другу сходинку і не зміг підвищитись у класі.

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