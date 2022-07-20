Еще один наш соотечественник нашел себе команду за пределами Украины.

Полузащитник Металлиста 1925 года Алексей Огурцов продолжит карьеру в клубе Карл Цейс, сообщает пресс-служба немецкой команды.

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19-летний футболист будет выступать за представителя Северо-восточной региональной лиги следующие три сезона – до лета 2025 года. Наш соотечественник выбрал себе футболку с номером 19.

Напомним, после начала полномасштабной войны Огурцов уехал из Украины в Тюрингию к семье своей девушки и поддерживал форму с одной из местных команд. Рекомендация от Клаудио Мюсслера из Футбольной ассоциации Тюрингии вынудила представителей Карл Цейса обратить внимание на украинца. Поначалу он тренировался с U-19, но сумел впечатлить тренеров главной команды.

К слову, по итогам прошлого сезона немецкий клуб занял в турнирной таблице своей лиги второе место и не смог повыситься в классе.

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