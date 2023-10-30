Амстердамці звільнили Моріса Стейна тиждень тому, але з тимчасовим наставником нічого не змінилося – команда просто програла ще два матчі й залишилася на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів та своєї групи ЛЄ.

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Рятувати Аякс покликали Джона ван'т Схіпа, який підписав контракт до літа 2025 року. Окрім того, з 1 липня 2024-го він також отримає посаду технічного керівника (про це домовилися ще до вимушеної зміни тренера, повідомляє прес-служба клубу.

Варто зауважити, що Джон ван'т Схіп – справжня легенда Аякса 80-х років. Він відіграв за амстердамців майже три сотні матчів, чотири рази ставав чемпіоном Нідерландів, тричі вигравав національний кубок і по разу – Кубок УЄФА та Кубок кубків. Тренерська кар'єра ван'т Схіпа не вийшла успішною – був асистентом в Аяксі, очолював Зволле, Мельбурн, Гвадалахару та збірну Греції.

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