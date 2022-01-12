Півфіналіст Євро-2020 вже має попередню домовленість з Атлетіко, але "кажани" не хочуть відпускати важливого гравця, повідомляє AS.

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Влітку Васс стає вільним агентом, тому Валенсія має доволі слабкі позиції у переговорах. 32-річний данець вирішив особисто прискорити процес переговорів. Універсальний хавбек поставив ультиматум – або Валенсія домовляється з Атлетіко, або він не виходить на поле до кінця сезону і йде вільним агентом.

Додамо, що у поточній кампанії Васс провів 21 матч, в якому оформив один гол та один асист.

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