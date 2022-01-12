Полуфиналист Евро угрожает Валенсии бунтом – трансфер в Атлетико, или он не выходит на поле до конца сезона
Полузащитник Валенсии Даниэль Васс решил прибегнуть к радикальным методам, чтобы устроить свой трансфер.
Полуфиналист Евро-2020 уже имеет предварительную договоренность с Атлетико, но "летучие мыши" не хотят отпускать важного игрока, сообщает AS.
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Летом Васс становится свободным агентом, поэтому у Валенсии довольно слабые позиции в переговорах. 32-летний датчанин решил лично ускорить процесс переговоров. Универсальный хавбек поставил ультиматум – либо Валенсия договаривается с Атлетико, либо он не выходит на поле до конца сезона и уйдет свободным агентом.
В текущей кампании Васс провел 21 матч, в котором оформил один гол и один ассист.
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