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Піваріч отримав виклик у збірну Хорватії

14:40 611 Читать на русском
Піваріч отримав виклик у збірну Хорватії
Йосіп Піваріч / фото із соцмереж

Наставник хорватів Златко Даліч вирішив викликати захисника Динамо Йосіпа Піваріча у національну команду.

Хорватський оборонець "біло-синіх" Йосіп Піваріч отримав виклик до лав національної збірної, повідомляє тамтешній футбольний союз у Twitter.

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Збірна Хорватії проведе два поєдинки у Лізі націй. Підопічні Даліча 15 листопада у загребі зіграють з іспанцями, а через 3 дні у Лондоні зустрінуться з англійцями.

Відзначимо, що колишній динамівець Домагой Віда також потрапив до списку футболістів, які отримали виклик.

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Ліга націй5 тур

Хорватія - Іспанія: Четвер 15 листопада 2018

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