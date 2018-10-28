Суперник України в Лізі націй збірна Словаччини призначила нового тренера – він виводив скромну Жиліну в Лігу чемпіонів

Чеський фахівець Павел Гапал офіційно очолив збірну Словаччини, яка є суперником збірної України в групі B1 Ліги націй УЄФА.

Виконком Словацького футбольного союзу призначив 49-річного чеського фахівця головним тренером національної команди. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Павел Гапал тренував низку чеських і словацьких клубів, а в 2015-2018 рр. працював зі збірною Словаччини U-21. У сезоні 2009/10 фахівець привів до чемпіонства Жиліну, а в наступному році зумів вивести її до групового етапу ЛЧ. Останнім місцем роботи чеха була празька Спарта, з якої він пішов влітку.

Нагадаємо, що місце головного тренера "соколів" стало вакантним після несподіваної відставки Яна Козака тиждень тому. Дебютним матчем для Гапала на новій посаді стане поєдинок Словаччина – Україна в рамках останнього для "синьо-жовтих" туру Ліги націй 2018/19. Ця зустріч відбудеться 19 листопада в словацькій Трнаві.

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