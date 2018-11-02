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Пиварич получил вызов в сборную Хорватии

14:40 31 Читати українською
Пиварич получил вызов в сборную Хорватии
Йосип Пиварич / фото из соцсетей

Наставник хорватов Златко Далич решил вызвать защитника Динамо Йосипа Пиварича в национальную команду.

Хорватский защитник "бело-синих" Йосип Пиварич получил вызов в сборную, сообщает тамошний футбольный союз в Twitter.

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Сборная Хорватии проведет два поединка в Лиге наций. Подопечные Далича 15 ноября в Загребе сыграют с испанцами, а через 3 дня в Лондоне встретятся с англичанами.

Отметим, что бывший динамовец Домагой Вида также попал в список футболистов, которые получили вызов.

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Лига наций5 тур

Хорватия - Испания: Четверг 15 ноября 2018

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