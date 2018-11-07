Піваріч не зіграє з Ренном, захисник вже полетів у Хорватію, – ЗМІ

Хорватський захисник Динамо Йосіп Піваріч не допоможе киянам у матчі групового етапу Ліги Європи проти Ренна.

Лівий захисник киян Йосіп Піваріч не зіграє з Ренном через ушкодження. Він вже покинув розташування команди, полетівши до Хорватії, повідомляє Sport Arena.

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Детальна інформація про травму наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у четвер, 8 листопада, в Києві. Початок о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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