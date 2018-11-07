Піваріч не зіграє з Ренном, захисник вже полетів у Хорватію, – ЗМІ

Франція — 14:00 3487
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Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ
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Грізманн встановив унікальний рекорд в історії Атлетіко за результативністю у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 13:25 808
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Малком красиво забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і розплакався, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершивЛіга чемпіонів — 11:02 2779
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Манчестер Сіті – Шахтар: Зінченко і ще 4 футболісти, які грали за обидві командиЛіга чемпіонів — 09:15 4013
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Наполі та ПСЖ розписали яскраву нічию в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 6 лист 2159
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