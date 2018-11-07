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Динамо – Ренн: прогноз на матч Ліги Європи

13:01 69 Читать на русском
Динамо – Ренн: прогноз на матч Ліги Європи
Динамо – Ренн: прогноз на матч 8 листопада 2018 / Динамо

Київське Динамо зустрінеться з французьким Ренном у 4 турі групового етапу Ліги Європи 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліги Європи Динамо – Ренн відбудеться 8 листопада в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Динамо – Ренн, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

На думку букмекерів, Динамо підходить до домашнього поєдинку фаворитом. Авторитетні контори William Hill та Bwin солідарні в запропонованих коефіцієнтах. Перемога господарів оцінюється в 2.05, успіх фрацузької команди – в 3.6, а нічия – в 3.4.

Фахівці прогнозують не надто результативний матч. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити з коефіцієнтом 2, тоді як на відповідний тотал менше – за 1.75.

У першому протистоянні цих суперників Динамо вирвало в Ренна гостьову перемогу з рахунком 2:1, а тепер найбільш ймовірні підсумки – це мінімальний успіх киян з рахунком 1:0 (коефіцієнт – 6.5) та нічия з голами обох команд 1:1 (коефіцієнт – 5.8).

Відзначимо, що після 3 турів групового раунду Ліги Європи Динамо з 5 очками розмістилося на 2 місці у квартеті К, а Ренн, маючи в активі 3 бали, перебуває на 3 сходинці.

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Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

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