"Після закінчення УПЛ може прийти хоч Капелло": Бабич прокоментував можливе призначення Маркевича тренером Маріуполя

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич пояснив, звідки взялись чутки про зміну тренера в маріупольській команді.

"У всього нашого тренерського штабу контракти діють до 31 липня нинішнього року. Тобто, до кінця чемпіонату. Після цього може прийти хоч Фабіо Капелло, хоч хто завгодно.

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Але думаю, що все це – розпускання чуток перед майбутніми найважливішими для нас іграми, перш за все – півфіналом Кубка України. Ну і, звичайно ж, ми боремося за місце в стикових матчах, що дають право на участь в єврокубках. І недоброзичливці просто хочуть розгойдати наш молодий корабель", – сказав Бабич у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливі зміни на тренерському містку Маріуполя – новим наставником клубу може стати Остап Маркевич.

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