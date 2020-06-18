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"Після закінчення УПЛ може прийти хоч Капелло": Бабич прокоментував можливе призначення Маркевича тренером Маріуполя

20:32 - Читать на русском
"Після закінчення УПЛ може прийти хоч Капелло": Бабич прокоментував можливе призначення Маркевича тренером Маріуполя
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич пояснив, звідки взялись чутки про зміну тренера в маріупольській команді.

"У всього нашого тренерського штабу контракти діють до 31 липня нинішнього року. Тобто, до кінця чемпіонату. Після цього може прийти хоч Фабіо Капелло, хоч хто завгодно.

Маріуполь може призначити головним тренером Остапа Маркевича

Але думаю, що все це – розпускання чуток перед майбутніми найважливішими для нас іграми, перш за все – півфіналом Кубка України. Ну і, звичайно ж, ми боремося за місце в стикових матчах, що дають право на участь в єврокубках. І недоброзичливці просто хочуть розгойдати наш молодий корабель", – сказав Бабич у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливі зміни на тренерському містку Маріуполя – новим наставником клубу може стати Остап Маркевич.

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Теги
Олександр Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь Фабіо Фабіо Капелло Остап Остап Маркевич
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