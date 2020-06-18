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"После окончания УПЛ может прийти хоть Капелло": Бабич – о возможном назначении Маркевича тренером Мариуполя

20:32 - Читати українською
"После окончания УПЛ может прийти хоть Капелло": Бабич – о возможном назначении Маркевича тренером Мариуполя
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич объяснил, откуда взялись слухи о смене тренера в мариупольской команде.

"У всего нашего тренерского штаба контракты действуют до 31 июля нынешнего года. То есть, до конца чемпионата. После этого может прийти хоть Фабио Капелло, хоть кто угодно.

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Но думаю, что все это – распускание слухов перед будущими важнейшими для нас играми, прежде всего – полуфиналом Кубка Украины. Ну и, конечно же, мы боремся за место в стыковых матчах, которые дают право на участие в еврокубках. И недоброжелатели просто хотят раскачать наш молодой корабль", – сказал Бабич в комментарии изданию Footboom.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о возможных изменениях на тренерском мостике Мариуполя – новым наставником клуба может стать Остап Маркевич.

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Александр Александр Бабич Мариуполь Мариуполь Фабио Фабио Капелло Остап Остап Маркевич
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